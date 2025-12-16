Agilysys Aktie
WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051
|Profitabler Agilysys-Einstieg?
|
16.12.2025 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier Agilysys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Agilysys-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Agilysys-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 76,50 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Agilysys-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 13,072 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 15.12.2025 auf 122,18 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 597,12 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 59,71 Prozent.
Agilysys erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Agilysys Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Agilysys Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Agilysys Inc.
|103,00
|-2,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street tendiert leichter. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.