NASDAQ Composite Index-Papier Agilysys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Agilysys-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Agilysys-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Agilysys-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 76,50 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Agilysys-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 13,072 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 15.12.2025 auf 122,18 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 597,12 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 59,71 Prozent.

Agilysys erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at