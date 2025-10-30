Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
|Frühe Anlage
|
30.10.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Applied Materials von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Applied Materials-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 59,23 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,883 Applied Materials-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 235,75 USD gerechnet, wäre die Investition nun 3 980,25 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 298,02 Prozent gesteigert.
Applied Materials markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 187,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
