NASDAQ Composite Index-Papier Astro-Med-Aktie: So viel hätte eine Investition in Astro-Med von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Astro-Med-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Astro-Med-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 14,40 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Astro-Med-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 694,444 Astro-Med-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 104,17 USD, da sich der Wert einer Astro-Med-Aktie am 03.07.2024 auf 14,55 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,04 Prozent gesteigert.

Astro-Med wurde jüngst mit einem Börsenwert von 111,29 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at