NASDAQ Composite Index-Papier BankFinancial-Aktie: So viel Verlust hätte ein BankFinancial-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in BankFinancial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem BankFinancial-Papier statt. Der Schlusskurs des BankFinancial-Papiers betrug an diesem Tag 12,99 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 769,823 BankFinancial-Anteilen. Die gehaltenen BankFinancial-Aktien wären am 25.11.2025 9 168,59 USD wert, da der Schlussstand 11,91 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 8,31 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte BankFinancial einen Börsenwert von 143,06 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at