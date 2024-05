NASDAQ Composite Index-Papier BankFinancial-Aktie: So viel Verlust hätte eine BankFinancial-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen BankFinancial-Investment verlieren können.

BankFinancial-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der BankFinancial-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 10,42 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in BankFinancial-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 959,693 BankFinancial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der BankFinancial-Aktie auf 9,67 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 280,23 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7,20 Prozent verringert.

Alle BankFinancial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 123,21 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at