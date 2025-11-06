Bassett Furniture Industries Aktie

WKN: 906816 / ISIN: US0702031040

Performance im Blick 06.11.2025 16:05:18

NASDAQ Composite Index-Papier Bassett Furniture Industries-Aktie: Hätte sich eine Bassett Furniture Industries-Anlage von vor 5 Jahren gelohnt?

Vor Jahren in Bassett Furniture Industries-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Bassett Furniture Industries-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 15,17 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Bassett Furniture Industries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 65,920 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2025 auf 15,18 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 000,66 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 000,66 USD, was einer positiven Performance von 0,07 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Bassett Furniture Industries bezifferte sich zuletzt auf 127,98 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

