NASDAQ Composite Index-Papier Blackbaud-Aktie: So viel hätte eine Investition in Blackbaud von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Blackbaud-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Blackbaud-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 57,50 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Blackbaud-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 173,913 Blackbaud-Anteilen. Die gehaltenen Blackbaud-Anteile wären am 14.11.2025 10 657,39 USD wert, da der Schlussstand 61,28 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,57 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Blackbaud belief sich jüngst auf 2,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at