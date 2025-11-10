NASDAQ Composite Index-Titel Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Blackbaud-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Blackbaud-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Blackbaud-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Blackbaud-Papier bei 83,98 USD. Bei einem Blackbaud-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,908 Blackbaud-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Blackbaud-Aktie auf 57,36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 683,02 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,70 Prozent abgenommen.

Blackbaud markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at