NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BlackBerry-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BlackBerry-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse TSX Handel mit dem BlackBerry-Papier statt. Diesen Tag beendeten die BlackBerry-Anteile bei 3,37 CAD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CAD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 296,736 BlackBerry-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5,85 CAD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 735,91 CAD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 73,59 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte BlackBerry einen Börsenwert von 3,55 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at