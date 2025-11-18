BlackBerry Aktie
WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036
|Langfristige Anlage
|
18.11.2025 16:04:26
NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BlackBerry-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse TSX Handel mit dem BlackBerry-Papier statt. Diesen Tag beendeten die BlackBerry-Anteile bei 3,37 CAD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CAD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 296,736 BlackBerry-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5,85 CAD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 735,91 CAD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 73,59 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte BlackBerry einen Börsenwert von 3,55 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!