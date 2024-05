NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet BOK Financial Anlegern eine Freude

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel BOK Financial am 30.04.2024 wurde für das Jahr 2023 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 2,17 USD beschlossen. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 1,88 Prozent. Die Gesamtausschüttung von BOK Financial beträgt 143,40 Mio. USD. BOK Financial hat somit die Gesamtausschüttung verglichen mit dem Vorjahr um 0,278 Prozent verkleinert.

Dividendenrenditeanpassung

Am Tag der Hauptversammlung ging der BOK Financial-Titel via NASDAQ bei einem Wert von 88,73 USD aus dem Geschäft. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite des BOK Financial-Anteilsscheins 2,53 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Anstieg der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,05 Prozent.

Aktienkursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Kurs von BOK Financial via NASDAQ 0,362 Prozent erhöht. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 7,78 Prozent statt.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel BOK Financial

Für 2024 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 2,21 USD voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Abnahme auf 2,45 Prozent bedeuten.

Hauptdaten von Dividenden-Aktie BOK Financial

BOK Financial ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 5,719 Mrd. USD. Das BOK Financial-KGV beläuft sich aktuell auf 10,68. Im Jahr 2023 belief sich der Umsatz von BOK Financial auf 3,147 Mrd.USD, das EPS machte 8,02 USD aus.

Redaktion finanzen.at