NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BOK Financial von vor 10 Jahren eingefahren
Am 27.11.2015 wurde das BOK Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das BOK Financial-Papier bei 68,92 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in BOK Financial-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,510 BOK Financial-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.11.2025 auf 113,54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 647,42 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 64,74 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete BOK Financial eine Marktkapitalisierung von 7,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
