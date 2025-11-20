NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BOK Financial-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen BOK Financial-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem BOK Financial-Papier statt. Zur Schlussglocke war die BOK Financial-Aktie an diesem Tag 69,10 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das BOK Financial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,447 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 106,51 USD gerechnet, wäre die Investition nun 154,14 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 154,14 USD, was einer positiven Performance von 54,14 Prozent entspricht.

BOK Financial wurde am Markt mit 6,65 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at