NASDAQ Composite Index-Papier Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consumer Portfolio Services von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Consumer Portfolio Services-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Consumer Portfolio Services-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 3,90 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 25,641 Consumer Portfolio Services-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Consumer Portfolio Services-Aktie auf 8,39 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 215,13 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 115,13 Prozent.

Der Börsenwert von Consumer Portfolio Services belief sich jüngst auf 184,70 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at