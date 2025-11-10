Consumer Portfolio Services Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel wäre eine Kapitalanlage in Consumer Portfolio Services von vor 3 Jahren heute wert
Am 10.11.2022 wurde das Consumer Portfolio Services-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 8,67 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Consumer Portfolio Services-Aktie investiert, befänden sich nun 1 153,403 Consumer Portfolio Services-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Consumer Portfolio Services-Aktien wären am 07.11.2025 10 000,00 USD wert, da der Schlussstand 8,67 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um Prozent abgenommen.
Consumer Portfolio Services erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 192,62 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
