NASDAQ Composite Index-Papier Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consumer Portfolio Services von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Consumer Portfolio Services eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Consumer Portfolio Services-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 5,15 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 19,417 Consumer Portfolio Services-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Consumer Portfolio Services-Papiers auf 8,10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 157,28 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 57,28 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Consumer Portfolio Services belief sich zuletzt auf 180,33 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at