NASDAQ Composite Index-Papier Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corcept Therapeutics von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Corcept Therapeutics-Investment verdienen können.

Corcept Therapeutics-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 30,93 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 323,311 Corcept Therapeutics-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.08.2024 auf 34,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 144,52 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 11 144,52 USD entspricht einer Performance von +11,45 Prozent.

Der Marktwert von Corcept Therapeutics betrug jüngst 3,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at