NASDAQ Composite Index-Titel Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corcept Therapeutics von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Corcept Therapeutics-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 22,83 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 43,802 Corcept Therapeutics-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 403,85 USD, da sich der Wert einer Corcept Therapeutics-Aktie am 24.11.2025 auf 77,71 USD belief. Damit wäre die Investition 240,39 Prozent mehr wert.
Am Markt war Corcept Therapeutics jüngst 8,16 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
