NASDAQ Composite Index-Papier Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Costco Wholesale-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Costco Wholesale-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Costco Wholesale-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 534,49 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Costco Wholesale-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,871 Costco Wholesale-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 682,00 USD, da sich der Wert einer Costco Wholesale-Aktie am 21.11.2025 auf 899,01 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 68,20 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Costco Wholesale einen Börsenwert von 398,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at