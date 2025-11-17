NASDAQ Composite Index-Wert Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Costco Wholesale von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Costco Wholesale-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Costco Wholesale-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 907,07 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Costco Wholesale-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,110 Costco Wholesale-Anteilen. Die gehaltenen Costco Wholesale-Aktien wären am 14.11.2025 101,75 USD wert, da der Schlussstand 922,98 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1,75 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Costco Wholesale eine Marktkapitalisierung von 407,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at