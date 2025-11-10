NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Costco Wholesale von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Costco Wholesale-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Costco Wholesale-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 156,41 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Costco Wholesale-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 63,935 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Costco Wholesale-Anteile wären am 07.11.2025 58 994,95 USD wert, da der Schlussstand 922,74 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 489,95 Prozent.

Costco Wholesale wurde am Markt mit 408,80 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

