WKN DE: A2AF0E / ISIN: US24906P1093

DENTSPLY SIRONA-Investment im Blick 26.11.2025 16:04:10

NASDAQ Composite Index-Papier DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DENTSPLY SIRONA-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in DENTSPLY SIRONA eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem DENTSPLY SIRONA-Papier statt. Diesen Tag beendete das DENTSPLY SIRONA-Papier bei 19,19 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,211 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2025 auf 11,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 57,79 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 42,21 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte DENTSPLY SIRONA einen Börsenwert von 2,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

