Euronet Worldwide Aktie
WKN: 905247 / ISIN: US2987361092
02.12.2025 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Papier Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Euronet Worldwide von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Euronet Worldwide-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Euronet Worldwide-Aktie an diesem Tag bei 137,40 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Euronet Worldwide-Aktie investiert, befänden sich nun 7,278 Euronet Worldwide-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 542,36 USD, da sich der Wert eines Euronet Worldwide-Papiers am 01.12.2025 auf 74,52 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 45,76 Prozent verringert.
Alle Euronet Worldwide-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
