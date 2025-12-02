NASDAQ Composite Index-Papier Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Euronet Worldwide von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Euronet Worldwide-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Euronet Worldwide-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Euronet Worldwide-Aktie an diesem Tag bei 137,40 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Euronet Worldwide-Aktie investiert, befänden sich nun 7,278 Euronet Worldwide-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 542,36 USD, da sich der Wert eines Euronet Worldwide-Papiers am 01.12.2025 auf 74,52 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 45,76 Prozent verringert.

Alle Euronet Worldwide-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at