NASDAQ Composite Index-Titel Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Euronet Worldwide von vor 3 Jahren bedeutet
Das Euronet Worldwide-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Euronet Worldwide-Anteile an diesem Tag 90,92 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Euronet Worldwide-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,100 Euronet Worldwide-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 24.11.2025 80,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 72,95 USD belief. Damit wäre die Investition 19,76 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von Euronet Worldwide belief sich zuletzt auf 3,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
