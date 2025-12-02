Exelixis Aktie

Exelixis

WKN: 936718 / ISIN: US30161Q1040

Investmentbeispiel 02.12.2025 16:04:23

NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelixis von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Exelixis-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Exelixis-Papier statt. Der Schlusskurs des Exelixis-Papiers betrug an diesem Tag 17,39 USD. Bei einem Exelixis-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,750 Exelixis-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 43,43 USD gerechnet, wäre die Investition nun 249,74 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 149,74 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Exelixis zuletzt 11,85 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

