NASDAQ Composite Index-Wert Exelixis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Exelixis von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Exelixis-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Exelixis-Papier bei 36,38 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Exelixis-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 274,876 Exelixis-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 613,52 USD, da sich der Wert eines Exelixis-Papiers am 24.11.2025 auf 42,25 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +16,14 Prozent.
Insgesamt war Exelixis zuletzt 11,44 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
