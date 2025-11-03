Exelixis Aktie
WKN: 936718 / ISIN: US30161Q1040
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Exelixis präsentiert Quartalsergebnisse
Exelixis lädt am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,685 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Exelixis ein EPS von 0,400 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 17 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,28 Prozent auf 589,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Exelixis noch 539,5 Millionen USD umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,69 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,76 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich auf 2,32 Milliarden USD, gegenüber 2,17 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
