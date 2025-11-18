NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Exelixis-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Exelixis-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 5,80 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Exelixis-Aktie investiert, befänden sich nun 172,414 Exelixis-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2025 auf 42,42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 313,79 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +631,38 Prozent.

Der Marktwert von Exelixis betrug jüngst 11,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at