NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expedia von vor 5 Jahren verdient

Die Expedia-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Expedia-Aktie bei 113,09 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Expedia-Aktie investierten, hätten nun 8,843 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.01.2024 auf 144,82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 280,57 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +28,06 Prozent.

Der Börsenwert von Expedia belief sich jüngst auf 20,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at