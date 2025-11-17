Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite fällt letztendlich zurück

Mit dem NASDAQ Composite ging es am Montagabend abwärts.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,84 Prozent schwächer bei 22 708,07 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,490 Prozent auf 22 788,32 Punkte an der Kurstafel, nach 22 900,59 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 22 559,51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 044,55 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 17.10.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22 679,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 21 622,98 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, lag der NASDAQ Composite bei 18 680,12 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 17,78 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Nissan Motor (+ 9,76 Prozent auf 2,25 USD), Elbit Systems (+ 6,38 Prozent auf 503,23 USD), Cogent Communications (+ 5,41 Prozent auf 18,50 USD), Taylor Devices (+ 3,89 Prozent auf 44,82 USD) und Alphabet A (ex Google) (+ 3,11 Prozent auf 285,02 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Netflix (-90,08 Prozent auf 110,29 USD), Nice Systems (-9,39 Prozent auf 120,86 USD), NetGear (-8,80 Prozent auf 25,30 USD), Expedia (-7,75 Prozent auf 244,16 USD) und Sangamo Therapeutics (-7,58 Prozent auf 0,41 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 47 007 119 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,978 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 17,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

