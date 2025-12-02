NASDAQ Composite Index-Papier Exponent-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Exponent von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde die Exponent-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Exponent-Aktie bei 81,92 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Exponent-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,207 Exponent-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 892,58 USD, da sich der Wert eines Exponent-Anteils am 01.12.2025 auf 73,12 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 10,74 Prozent.

Am Markt war Exponent jüngst 3,61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at