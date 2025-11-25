NASDAQ Composite Index-Titel Exponent-Aktie: So viel Verlust hätte ein Exponent-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Exponent-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde das Exponent-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Exponent-Anteile an diesem Tag 102,59 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Exponent-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,975 Exponent-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 69,01 USD, da sich der Wert einer Exponent-Aktie am 24.11.2025 auf 70,80 USD belief. Mit einer Performance von -30,99 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Exponent-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

