NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fastenal-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Fastenal eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Fastenal-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 53,53 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Fastenal-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 186,811 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Fastenal-Aktie auf 65,44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 224,92 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 12 224,92 USD entspricht einer Performance von +22,25 Prozent.

Alle Fastenal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 37,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at