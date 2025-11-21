NASDAQ Composite Index-Papier First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein First Financial Bancorp-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in First Financial Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

First Financial Bancorp-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das First Financial Bancorp-Papier letztlich bei 16,78 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die First Financial Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 59,613 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 411,62 USD, da sich der Wert einer First Financial Bancorp-Aktie am 20.11.2025 auf 23,68 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 41,16 Prozent.

First Financial Bancorp war somit zuletzt am Markt 2,32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at