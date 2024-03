NASDAQ Composite Index-Papier Flushing Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Flushing Financial von vor 3 Jahren gekostet

Am 27.03.2021 wurden Flushing Financial-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Flushing Financial-Anteile letztlich bei 22,19 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 450,653 Flushing Financial-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 11,73 USD gerechnet, wäre die Investition nun 5 286,16 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 47,14 Prozent.

Flushing Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 343,83 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at