19.11.2025 16:04:45
NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Glacier Bancorp-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Glacier Bancorp-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Glacier Bancorp-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 57,30 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,452 Glacier Bancorp-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 702,44 USD, da sich der Wert eines Glacier Bancorp-Anteils am 18.11.2025 auf 40,25 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29,76 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Glacier Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 5,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
