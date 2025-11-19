Glacier Bancorp Aktie

Glacier Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Rentabler Glacier Bancorp-Einstieg? 19.11.2025 16:04:45

NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Glacier Bancorp-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Glacier Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Glacier Bancorp-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Glacier Bancorp-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 57,30 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,452 Glacier Bancorp-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 702,44 USD, da sich der Wert eines Glacier Bancorp-Anteils am 18.11.2025 auf 40,25 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29,76 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Glacier Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 5,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Glacier Bancorp Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Glacier Bancorp Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Glacier Bancorp Inc. 40,61 0,89% Glacier Bancorp Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:24 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
10:14 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX fest -- DAX klar im Plus -- Börsen in Fernost schließen uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag steigen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen