NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Heartland Express von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Heartland Express-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Heartland Express-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Heartland Express-Anteile bei 16,71 USD. Bei einem Heartland Express-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,984 Heartland Express-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 52,78 USD, da sich der Wert eines Heartland Express-Papiers am 03.12.2025 auf 8,82 USD belief. Damit wäre die Investition 47,22 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Heartland Express belief sich zuletzt auf 645,41 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at