NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Heritage Financial-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Heritage Financial-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 32,86 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Heritage Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,043 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 68,08 USD, da sich der Wert einer Heritage Financial-Aktie am 12.11.2025 auf 22,37 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 31,92 Prozent verkleinert.

Heritage Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 763,05 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at