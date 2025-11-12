NASDAQ Composite Index-Papier Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hooker Furniture von vor 3 Jahren bedeutet

Hooker Furniture Aktie
Heute vor 3 Jahren wurde das Hooker Furniture-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Hooker Furniture-Aktie letztlich bei 17,49 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 57,176 Hooker Furniture-Aktien im Depot. Die gehaltenen Hooker Furniture-Papiere wären am 11.11.2025 565,75 USD wert, da der Schlussstand 9,90 USD betrug. Das entspricht einer Einbuße um 43,42 Prozent.
Hooker Furniture markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 102,80 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
