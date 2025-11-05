Hooker Furniture Aktie

Hooker Furniture

WKN: 984297 / ISIN: US4390381006

05.11.2025 16:05:15

NASDAQ Composite Index-Wert Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hooker Furniture von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren Hooker Furniture-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Hooker Furniture-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 17,63 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,672 Hooker Furniture-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2025 gerechnet (9,09 USD), wäre das Investment nun 51,56 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 48,44 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Hooker Furniture zuletzt 97,86 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

