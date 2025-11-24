NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hub Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Hub Group Aktie
Am 23.11.2022 wurde die Hub Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 41,20 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 24,272 Hub Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 21.11.2025 auf 36,92 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 896,12 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -10,39 Prozent.
Der Marktwert von Hub Group betrug jüngst 2,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
