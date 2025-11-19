NASDAQ Composite Index-Papier Huntington Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huntington Bancshares von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Huntington Bancshares-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Huntington Bancshares-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 11,73 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Huntington Bancshares-Aktie investiert hat, hat nun 8,525 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2025 auf 15,35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 130,86 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 30,86 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Huntington Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 24,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at