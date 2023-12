NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Independent Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Independent Bank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Independent Bank-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 11,10 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 90,090 Anteilen. Die gehaltenen Independent Bank-Papiere wären am 12.12.2023 2 081,08 USD wert, da der Schlussstand 23,10 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 108,11 Prozent erhöht.

Independent Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 487,84 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at