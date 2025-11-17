NASDAQ Composite Index-Papier Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Integra LifeSciences-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Integra LifeSciences-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 17.11.2022 wurde die Integra LifeSciences-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 51,95 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,925 Integra LifeSciences-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 14.11.2025 auf 11,75 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22,62 USD wert. Das entspricht einem Minus von 77,38 Prozent.

Integra LifeSciences war somit zuletzt am Markt 912,87 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at