NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterDigital von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in InterDigital-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die InterDigital-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen InterDigital-Anteile letztlich bei 80,70 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die InterDigital-Aktie investiert, befänden sich nun 1,239 InterDigital-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.05.2024 gerechnet (105,30 USD), wäre das Investment nun 130,48 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,48 Prozent gesteigert.

InterDigital markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at