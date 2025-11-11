NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterDigital-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

InterDigital Aktie
Am 11.11.2015 wurden InterDigital-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die InterDigital-Aktie an diesem Tag bei 54,44 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,837 InterDigital-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des InterDigital-Papiers auf 365,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 670,46 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 570,46 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von InterDigital bezifferte sich zuletzt auf 9,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
