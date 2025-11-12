Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite notiert am Mittwochmittag im Minus

Am Mittwoch tendiert der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ 0,65 Prozent tiefer bei 23 315,74 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,407 Prozent auf 23 563,84 Punkte an der Kurstafel, nach 23 468,30 Punkten am Vortag.

Bei 23 278,30 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 23 564,09 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ Composite bereits um 0,167 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 22 204,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 21 681,90 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19 281,40 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 20,93 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 784,03 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Lifecore Biomedical (+ 7,75 Prozent auf 8,34 USD), Volvo (A) (+ 6,01 Prozent auf 28,50 USD), Ultralife Batteries (+ 5,12 Prozent auf 5,95 USD), Methode Electronics (+ 4,71 Prozent auf 6,89 USD) und Ceva (+ 4,37 Prozent auf 27,22 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Microvision (-12,35 Prozent auf 0,94 USD), Donegal Group B (-6,74 Prozent auf 15,23 USD), Patterson-UTI Energy (-6,03 Prozent auf 6,01 USD), Cogent Communications (-4,56 Prozent auf 19,68 USD) und InterDigital (-4,04 Prozent auf 356,60 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 14 805 571 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,176 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

2025 hat die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 16,03 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at