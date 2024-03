NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intuit von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Intuit-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Intuit-Aktie an diesem Tag 78,15 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Intuit-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 127,959 Intuit-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 85 650,67 USD, da sich der Wert eines Intuit-Papiers am 27.02.2024 auf 669,36 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 756,51 Prozent.

Der Intuit-Wert an der Börse wurde auf 185,96 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at