NASDAQ Composite Index-Papier Lifecore Biomedical-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lifecore Biomedical von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Lifecore Biomedical-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Lifecore Biomedical-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Lifecore Biomedical-Papier an diesem Tag 9,95 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Lifecore Biomedical-Aktie investiert hätte, hätte er nun 10,050 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Lifecore Biomedical-Papiers auf 7,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 71,36 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 71,36 USD entspricht einer negativen Performance von 28,64 Prozent.

Alle Lifecore Biomedical-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 265,25 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at