Mittwochshandel in New York: Das macht der NASDAQ Composite am Mittwochmittag

Am Mittwoch tendiert der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ 0,57 Prozent stärker bei 23 963,20 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,671 Prozent stärker bei 23 987,29 Punkten in den Handel, nach 23 827,49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 24 019,99 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23 910,72 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,81 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 29.09.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 22 591,15 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 29.07.2025, einen Stand von 21 098,29 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 18 712,75 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 24,29 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 784,03 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Olympic Steel (+ 19,83 Prozent auf 35,77 USD), CSG Systems International (+ 13,99 Prozent auf 78,37 USD), American Superconductor (+ 10,59 Prozent auf 63,99 USD), United Therapeutics (+ 10,49 Prozent auf 458,92 USD) und AXT (+ 8,48 Prozent auf 7,16 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Fiserv (-40,68 Prozent auf 74,85 USD), Monro Muffler Brake (-16,98 Prozent auf 15,01 USD), Silgan (-16,12 Prozent auf 37,52 USD), Geospace Technologies (-8,00 Prozent auf 25,52 USD) und Donegal Group B (-7,84 Prozent auf 14,57 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 38 995 475 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,201 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Upbound Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 10,70 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie an.

Redaktion finanzen.at