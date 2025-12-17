LKQ Aktie
WKN: 254570 / ISIN: US5018892084
|LKQ-Anlage im Blick
|
17.12.2025 16:04:30
NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LKQ von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem LKQ-Papier statt. Der Schlusskurs der LKQ-Aktie betrug an diesem Tag 27,99 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die LKQ-Aktie investiert hat, hat nun 3,573 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der LKQ-Aktie auf 29,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106,90 USD wert. Mit einer Performance von +6,90 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von LKQ belief sich zuletzt auf 7,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LKQ Corp.mehr Nachrichten
|
17.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LKQ von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.12.25
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.12.25
|Börse New York: S&P 500 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
10.12.25
|Handel in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
|
03.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LKQ-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
26.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)