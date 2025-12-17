LKQ Aktie

WKN: 254570 / ISIN: US5018892084

LKQ-Anlage im Blick 17.12.2025 16:04:30

NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LKQ von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in LKQ eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem LKQ-Papier statt. Der Schlusskurs der LKQ-Aktie betrug an diesem Tag 27,99 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die LKQ-Aktie investiert hat, hat nun 3,573 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der LKQ-Aktie auf 29,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106,90 USD wert. Mit einer Performance von +6,90 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von LKQ belief sich zuletzt auf 7,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

